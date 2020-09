L’indiscrezione: Colley e Traoré entro martedì nel ritiro del Parma (Di giovedì 3 settembre 2020) Ebrima Colley e Amad Traoré giocheranno in prestito nel Parma, è arrivato il via libera dell’Atalanta. entro martedì sono attesi in ritiro e si metteranno a disposizione di Fabio Liverani. Doppia operazione in prestito, due ragazzi di talento che avranno la possibilità di esprimersi con maggiore continuità. Foto: twitter Atalanta L'articolo L’indiscrezione: Colley e Traoré entro martedì nel ritiro del Parma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

