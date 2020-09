La libera rilettura almodovariana di "La voce umana" non resterà negli annali (Di giovedì 3 settembre 2020) Un monologo di culto, Pedro Almodovar e Tilda Swinton: trittico glamour da titoli e quanto mai opportuno nell’edizione che celebra il volto più aristocratico del cinema britannico con il Leone d’oro alla carriera. La gloria purtroppo resta nei titoli, perché “La voce umana” in libera rilettura almodovariana, chicca rigorosamente fuori concorso, non resterà negli annali.Una donna abbandonata che parla al telefono con il suo amante perduto: c’era una sorta di radicalità estrema alla base de “La voix humaine”, che Jean Cocteau mandò in scena novant’anni fa alla Comédie Francaise. Francis Poulenc nel 1959 ne ricavò un’opera breve per soprano e orchestra. ... Leggi su huffingtonpost

