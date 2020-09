Inter, infortunio per De Vrij con l’Olanda: lascia il ritiro e non ci sarà contro l’Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) Brutte notizie per l’Inter. Stefan De Vrij, stando a quanto riporta il sito ufficiale della Federcalcio dell’Olanda, ha riportato un infortunio non meglio precisato durante un allenamento dei Tulipani e per questo motivo ha lasciato il ritiro e farà ritorno a Milano. Non sarà a disposizione del ct ad Interim Dwight Lodeweges (sostituto di Koeman, da poco passato al Barcellona) per le sfide contro Polonia e soprattutto Italia di lunedì prossimo in Nations League, al suo posto non è stato convocato nessuno. Leggi su sportface

