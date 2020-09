In arrivo la lampada Led che uccide il Covid negli ambienti senza rischi per l’uomo (Di giovedì 3 settembre 2020) La lampada anti Covid che sanifica gli ambienti Non solo distanziamento e mascherine, per prevenire il Coronavirus serve anche la luce, quella “bianca” che sanifica gli ambienti e uccide i batteri, e che a differenza dei raggi Uv può essere adoperata anche in presenza dell’uomo senza rischi per il suo organismo. È l’invenzione di due ricercatori salernitani, Rosario Valles e Carmelo Cartiere, che tre anni fa hanno sviluppato una tecnologia Led totalmente UV free. Mentre emette una luce bianca naturale, la lampada anti Covid esercita un’azione battericida e virucida efficace su tutti i microrganismi esistenti senza alcun pericolo per gli esseri viventi, anche a ... Leggi su tpi

treno_in_arrivo : La lampada sul comodino mi guarda, sospira e scuota lentamente la testa. -

Ecco le ultime novità della serie di lampade smart Philips Hue TuttoTech.net Aymavilles: Arriva l'illuminazione pubblica a led

Dopo due anni dall'avvio del cronoprogramma, stanno per terminare gli interventi per migliorare l'efficienza energetica del sistema di illuminazione pubblica ad Aymavilles. Il sindaco, Loredana Petey, ...

Il Museo delle Miniere diventa virtuale: arriva un finanziamento da 77mila euro

SANTA FIORA – Il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora apre alla realtà aumentata e virtuale, grazie al finanziamento di 77mila euro, ottenuto dal Comune con la partecipazione ...

