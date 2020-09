Il principe Harry e Meghan firmano un accordo con Netflix: tutti i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Il principe Harry e Meghan hanno firmato un accordo pluriennale con il gigante dello streaming Netflix. A rivelarlo in esclusiva è stato il New York Times. Dopo solo pochi mesi dal loro addio alla Famiglia Reale Britannica, i due stanno per diventare di produttori di diversi progetti, tra documentari e show per bambini. Andiamo a scoprire qualcosa di più nel dettaglio. Il futuro del principe Harry e di Meghan Come anticipato in precedenza, il principe Harry e Meghan produrranno una vasta quantità di prodotti e potrebbero apparire anche in alcuni documentari. Tuttavia, l’ex attrice di Suits, ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di tornare alla ... Leggi su tutto.tv

