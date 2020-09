Giulia de Lellis struccata su Instagram: "Senza filtri è un'altra storia" (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia de Lellis tempo fa ha raccontato la sua sfida nei confronti delle imperfezioni della pelle, sfida raccolta e vinta a vedere le stories del suo account Instagram dove si mostra in versione acqua e sapone, Senza crucci. Innanzitutto ha voluto raccogliere un suo personale messaggio lanciato ai followers tempo fa sul mostrarsi Senza vergogna: Per me è un qualcosa in cui sto iniziando a lavorarci su già da un po' di tempo, però per me sarà una sfida abbastanza impegnativa. Per quanto riguarda la pelle è una delle mie insicurezze e delle mie paranoie più grandi di sempre. Però nonostante questo io voglio impegnarmi a migliorare questo aspetto e vorrei che lo faceste anche voi, magari possiamo farlo insieme. Ricordiamo ... Leggi su blogo

