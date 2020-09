Giulia de Lellis senza filtri su Instagram: l’acne non oscura il suo sorriso (Di giovedì 3 settembre 2020) Chi segue Giulia de Lellis sa che da pochi giorni ha fatto rientro a Milano, dopo la sua vacanza in Sardegna con la famiglia. Ha preso un appartamento dove vive da sola e ha aspettato l’esito di due tamponi prima di uscire di casa e incontrare qualcuno! E in questi giorni in cui ha raccontato ai suoi quasi 5 milioni di followers come stava passando le giornate, non ha nascosto di avere nuovamente grandi problemi con l’acne. Ne aveva parlato anche quando era in Sardegna, spiegando che nonostante la cura fatta, ogni volta che vive un periodo di forte stress e tensioni, la sua pelle torna a infiammarsi. Aveva consigliato qualche settimana fa anche degli impacchi con l’acqua di mare per provare a ridare salute alla sua pelle ma adesso che è tornata a Milano e si può concentrare sulle nuove cure da fare, si mostra anche ... Leggi su ultimenotizieflash

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Giulia De Lellis si mostra per la prima volta senza trucco e rivela un segreto - StraNotizie : Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne: “Senza filtri e senza trucco, eccomi al naturale” - Alessia43503770 : RT @SUNSHARRY94: mi fate pisciare sotto quando parlate di Andrea Diamante e Giulia De Lellis come se stesse parlando di qualcosa di serio - Giulia78735488 : RT @llauuretta: Tweet d’apprezzamento per Giulia De Lellis che si mostra senza trucco e senza filtri, è bellissima ?? #damellis #GDL https:… - llauuretta : Tweet d’apprezzamento per Giulia De Lellis che si mostra senza trucco e senza filtri, è bellissima ?? #damellis #GDL -