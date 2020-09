Festival di Venezia 2020: tutti i beauty look sul red carpet (Di giovedì 3 settembre 2020) A scuola di ciuffi strani. Potremmo chiamarla così la seconda serata della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Regina assoluta l’attrice Tilda Swinton che ha cotonato verso l’infinito e oltre tutta la sua frangia per poi nasconderla dietro la maschera veneziana. Ma Tilda è Tilda e non c’è maschera (o mascherina) che possa celare la sua bellezza unica. Non è stato da meno il ciuffo rockabilly e super chic di Cate Blanchet studiato alla perfezione per valorizzarle il viso. D’altronde Roberto D’Antonio, hairstylist Kérastase che cura le acconciature della diva, fa sapere dal backstage in Laguna: «Cate predilige sempre un risultato dall’effetto sempre molto naturale, sobrio ed elegante. La parola d’ordine è semplicità. Unico vezzo senza dubbio il tocco di luminosità finale per ogni hairlook ». E poi tanti ciuffi morbidi a cascata sul viso per Giulia de Lellis. Non solo, l’influencer è apparsa sul red carpet di Venezia77 più vera che mai, mostrando senza problemi la sua pelle imperfetta leggermente velata da un fondotinta. Un messaggio potentissimo di skin positivity che ha trovato subito l’appoggio dei suoi tantissimi fan. «Come al solito rubi la scena», commenta una utente sul suo profilo Instagram. Ha ragione, ieri sera Giulia era davvero bellissima. Leggi su vanityfair

