Festini con coca e minorenni, gli incontri ripresi col telefonino (Di giovedì 3 settembre 2020) La nuova accusa: diffusione di materiale pedopornografico. La 17enne vittima del giro di professionisti e imprenditori bolognesi: "Divulgavano le immagini, avevano atteggiamenti violenti" Leggi su repubblica

