Emma Marrone, dolci messaggi col presunto fidanzato – Video (Di giovedì 3 settembre 2020) Emma Marrone si è fidanzata? Su Instagram, spuntano i dolci messaggi tra la cantante salentina e il suo, presunto, nuovo amore. Video. Nuovo amore per Emma Marrone? Dopo il gossip scatenato dalla vacanza insieme, Emma e Nikolai Danielsen si scambiano messaggi su Instagram. Tutto è accaduto sotto l’ultima foto pubblicata dalla cantante salentina che ha … L'articolo Emma Marrone, dolci messaggi col presunto fidanzato – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Tg3web : 'Latina' è il nuovo singolo di Emma Marrone che, dopo la malattia con la quale ha combattuto a lungo, dice: 'Bisogn… - repubblica : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - Corriere : Emma Marrone: «Sono uscita definitivamente dalla malattia» - emmaishome : RT @mainchesenso__: allora ricapitoliamo: a venezia c’è Maggie Civantos, Ester Exposito ed Emma Marrone ora datemi una motivazione per non… - MaggieCivanOf : RT @inutilecanzone: Emma Marrone as Maggie Civantos: a thread -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

The Italian Times

Emma Marrone si è fidanzata? Su Instagram, spuntano i dolci messaggi tra la cantante salentina e il suo, presunto, nuovo amore. Video. Nuovo amore per Emma Marrone? Dopo il gossip scatenato dalla vaca ...Casa Totti è già sui social. In un video esilarante postato da Ilary Blasi su Instagram, si vede la moglie di Francesco Totti che scatta tentando di impedire alla sua gatta, Paola, di portare in casa ...