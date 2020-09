Elodie e Marracash, che coppia a Venezia! (Di giovedì 3 settembre 2020) Il red carpet si illumina per loro, Elodie e Marracash affascinano la cornice di Venezia e riempono di glamour il red carpet della 77° edizione del Festival del Cinema di Venezia. Presenti nella giornata d'apertura dell'evento, i due artisti sono arrivati al Lido insieme. L'eleganza li fa da padroni, entrambi in total look Versace sono riusciti a far catalizzare l'attenzione su di loro.Pur senza pubblico, la bella Elodie fasciata in un lungo abito grigio metallizzato (re-postato anche da Donatella Versace) e Marracash nel suo smoking, sono stati acclamati e presi di mira dagli obiettivi dei fotografi, rubando persino la scena ai protagonisti della giornata dedicata alla prima visione del film Lacci di Daniele Lucchetti. 03 settembre 2020 14:36. Leggi su blogo

