"Dopo di me...": Ferrari, le accuse di Montezemolo: troppi errori gravi, cos'è stato sottovalutato (Di giovedì 3 settembre 2020) La Ferrari è incappata in una stagione di Formula 1 assolutamente negativa, tanto che spera solo che finisca il più presto possibile. La scuderia di Maranello negli ultimi Gran Premi ha fatto fatica a lottare per le prime dieci posizioni, che ha mancato clamorosamente sia con Leclerc che con Vettel in Belgio. Adesso c'è Monza e si teme un'altra umiliazione storica. Intanto della Ferrari ha parlato l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo: “Ha pagato un prezzo molto alto accettando una sfida tecnologica ultra-complessa come quella della power unit. Abbiamo sottovalutato la complessità del progetto del nuovo propulsore. Rispetto alla Germania, in quel momento in Italia non c'era ancora una cultura dell'ibrido”. A suo dire la situazione si ... Leggi su liberoquotidiano

