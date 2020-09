Dieta anti-diabete: i cibi che aiutano a prevenirlo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il diabete è una condizione patologica che riguarda tantissime persone in tutto il mondo (come evidenziato nel 2017 dalla World diabetes Federation, si stima che, nel 2040, saranno oltre 642 milioni i pazienti con diagnosi nel mondo). Per fortuna, con le conoscenze scientifiche oggi disponibili ci si può impegnare dal punto di vista della prevenzione. Tra i consigli più utili quando si parla di Dieta anti-diabete, troviamo senza dubbio l’importanza di mettere nel piatto frutta e verdura. L’assunzione di questi alimenti può ridurre anche del 50% il rischio di avere a che fare con il diabete di tipo 2. Anche i cereali integrali, soprattutto se mangiati quotidianamente, possono contribuire tantissimo alla prevenzione ... Leggi su dilei

Pronto a disintossicarti, purificarti e sgonfiarti dopo le vacanze estive? Ecco i consigli più efficaci per dimagrire in maniera sana e veloce con una dieta detox: drenante disintossicante per perdere ...

Le diete ipocaloriche a base vegetale possono aiutare nel trattamento dei tumori al seno

Metodo sperimentato su animali e su pazienti affette dalla neoplasia. L’effetto metabolico può associarsi a una minor progressione del cancro e a un potenziamento dell’efficacia delle terapie La dieta ...

