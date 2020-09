Del Bigtree: “Renderanno la vaccinazione contro il Covid19 obbligatoria per tutti. É parte della loro agenda” (Di giovedì 3 settembre 2020) Del Bigtree, il produttore del documentario Vaxxed, in una recente intervista con Lior Gantz del Wealth Research Group. Bigtree ha spiegato esattamente cosa c’è in un vaccino e cosa accadrà nel nostro corpo e perché questo vaccino contro il coronavirus non è mai stato come quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Bigtree spiega la sua storia di ricerca sui vaccini, più specificamente, il vaccino MMR (morbillo, parotite, rosolia). Bigtree racconta come ha iniziato a essere respinto dai CDC (Centers for Disease control and Prevention) quando chiedeva studi in doppio cieco con placebo sui vaccini che dimostrassero la loro sicurezza ed efficacia. “Fondamentalmente, questi studi o non vengono condotti o ... Leggi su databaseitalia

