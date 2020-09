De Laurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» (Di giovedì 3 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Lo ha fatto rilasciando un’intervista a Radio Kiss Kiss, a cominciare dal campionato che prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre. «E’ un campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione meditata, non c’è stata una controffensiva nazionale … L'articolo De Laurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

giovaafcim7 : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - HCE__ : RT @CalcioFinanza: #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - CalcioFinanza : #DeLaurentiis attacca: «E’ un campionato falsato» - Chiariello_CS : RT @napolista: #DeLaurentiis attacca ancora la #Uefa: “Campionato falsato, dovremmo dire tutti “Ci fermiamo”» Il presidente ha risposto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis attacca

Mai banale e sempre pungente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in una lunga intervista concessa a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, dopo le parole raccolte dal nostro inviati, è tornato all ..."Se un giocatore torna positivo dalle nazionali partono le cause" CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - Il solito fiume in piena. Dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis sbotta, parla ...