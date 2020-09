Covid 19, a Bari 241 positivi in isolamento: dalla Prefettura controlli serrati su rispetto misure di sicurezza (Di giovedì 3 settembre 2020) Bari - 'Alla luce dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica si è stabilito di imprimere una ulteriore stretta ai controlli attraverso la pianificazione di mirati servizi nei confronti di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fattoquotidiano : Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - Massimiliana21 : RT @fattoquotidiano: Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid 19, a Bari 241 positivi in isolamento: dalla Prefettura controlli serrati su rispetto misure di sicurezza https://… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento -