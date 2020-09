Ciclismo: Ciccone positivo al Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) PESCARA, 03 SET - Il corridore abruzzese Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19. L'atleta, in forza alla formazione della Trek, avrebbe dovuto essere al via della Tirreno-Adriatico 2020, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sportface2016 : #Ciclismo Giulio #Ciccone positivo al #Covid_19, il compagno di squadra di #Nibali non correrà la #TirrenoAdriatico - AnsaAbruzzo : Ciclismo: Ciccone positivo al Covid-19 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Ciccone positivo al Covid-19 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Ciccone positivo al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Ciccone positivo al Covid-19 -