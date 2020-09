Cartelle esattoriali, si va verso un ulteriore slittamento. Le date (Di giovedì 3 settembre 2020) Prende corpo ogni ora che passa l’ipotesi di un nuovo rinvio per quanto concerne il versamento delle Cartelle esattoriali già sospese per l’emergenza Covid. Numeri Nove Cartelle su 10 di quelle sospese fino al 15 ottobre sono inferiori ai 5 mila euro di debito e solo nel 36% dei casi si tratta di tasse non pagate. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi al decreto agosto, proprio mentre in Parlamento cresce il pressing dei partiti e associazioni di categoria per un ampliamento dello standby. Oltre 6,5 milioni di atti non notificati riguardano importi inferiori ai 1000 euro. Nuovo rinvio? Nelle ultime settimane, sul fronte politico, in tanti chiedono una “proroga” dello stand by, magari fino a dicembre. L’idea naturalmente non spiace affatto nemmeno alle ... Leggi su quifinanza

