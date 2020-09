Calciomercato Palermo, addio a Corazza: ufficiale il passaggio dell’ex Reggina all’Alessandria (Di giovedì 3 settembre 2020) Decisa la destinazione di Simone Corazza.L'attaccante classe '91, seguito da diverse compagini tra cui il Palermo, ha deciso di approdare in Serie C all'Alessandria, lasciando la Reggina dopo una stagione da protagonista con 14 reti all'attivo e la successiva promozione in Serie B. Un acquisto di spessore per la formazione dei grigi superando la concorrenza dei rosanero che avevano provato con il duo Sagramola-Castagnini a trovare un'accordo con l'esperto attaccante nato a Latisana.Corazza firmerà per l'Alessandria un contratto triennale. Di seguito il comunicato ufficiale del team piemontese: "Simone Corazza arriva con grandi credenziali e sottoscrive un contratto triennale, scegliendo i Grigi che nella trattativa hanno battuto l’agguerrita concorrenza di altri club ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, addio a #Corazza: ufficiale il passaggio dell’#exReggina all’Alessandria - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, addio a Corazza: ufficiale il passaggio dell'ex Reggina all'Alessandria - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, addio a Corazza: ufficiale il passaggio dell'ex Reggina all'Alessandria - JustinSoforo : RT @DiMarzio: #Palermo, #Sagramola: 'Stiamo perfezionando le carte per #Broh: si unisce a noi a breve' - SirLechiffre : RT @DiMarzio: #Palermo, #Sagramola: 'Stiamo perfezionando le carte per #Broh: si unisce a noi a breve' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, Corazza resta la priorità ma l’accordo non c’è: la Reggina incontra il Perugia. Kanoutè… Mediagol.it Test Medicina 2020: Ecco le risposte corrette della prova

In rete e sul gruppo Facebook Test Medicina cominciano a circolare le informazioni sulle domande e sulla difficoltà. Per molti studenti il test è stato in linea con quello dell’anno scorso ed è per qu ...

Palermo, si allontana il bomber Corazza: "Richieste esagerate"

Il Palermo si allontana decisamente dal bomber della Reggina, Simone Corazza. Il calciatore sarebbe tra l’altro vicino all’Alessandria ma è lo stesso Rinaldo Sagramola a spegnere le voci su un possibi ...

In rete e sul gruppo Facebook Test Medicina cominciano a circolare le informazioni sulle domande e sulla difficoltà. Per molti studenti il test è stato in linea con quello dell’anno scorso ed è per qu ...Il Palermo si allontana decisamente dal bomber della Reggina, Simone Corazza. Il calciatore sarebbe tra l’altro vicino all’Alessandria ma è lo stesso Rinaldo Sagramola a spegnere le voci su un possibi ...