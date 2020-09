Calciomercato Milan: caccia al vice Donnarumma, spunta l’ipotesi Neto (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Milan: si cerca un vice Donnarumma di sicura affidabilità e spunta la pista che porta a Neto Il Milan è sicuramente tra i club più attivi in questa prima fase di Calciomercato. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz, il club rossonero starebbe pensando di dare la caccia a un vice Donnarumma. Come riporta Tuttosport, Antonio Donnarumma farà il terzo portiere ed Alessandro Plizzari continuerà il suo percorso di crescita alla Reggina. Per questo serve un vice di sicura affidabilità e si starebbe pensando a Neto. Attualmente l’ex Fiorentina è chiuso ... Leggi su calcionews24

