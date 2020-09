Calciomercato, Messi: dall’Argentina parlano di un clamoroso dietrofront (Di giovedì 3 settembre 2020) Lionel Messi, secondo alcune voci che trapelano in Argentina, potrebbe fare un clamoroso dietrofront e decidere di restare a Barcellona per un altro anno. Lionel Messi potrebbe fare una clamorosa retromarcia e decidere di non lasciare il Barcellona. Sembra infatti che il confronto del padre Jorge con il presidente Bartomeu non abbia portato a nessun … L'articolo Calciomercato, Messi: dall’Argentina parlano di un clamoroso dietrofront proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone - SkySport : ULTIM'ORA Fonte Ansa, Messi non si presenta a test anti Covid L'argentino era atteso per le 10.15 ma non si è vist… - SkySport : ADDIO MESSI: la posizione ufficiale del BARCELLONA ? - MMa_teo : #Napoli ostaggio della #Roma che è ostaggio della #Juventus che e' ostaggio del #Barcellona che è ostaggio di… - SafetyAndrea : Se #Messi resta a #Barcellona, ci resta anche il Pistolero #Suarez. Mi sembra ovvio! #calciomercato #Juventus -