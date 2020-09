C'è un altro complotto per far rivincere Virginia Raggi? (Di giovedì 3 settembre 2020) Fu memorabile la dichiarazione della parlamentare pentastellata Paola Taverna che, alla vigilia della vittoria di Virginia Raggi alle amministrative di Roma del 2016, affermò: “C’è un complotto per farci vincere a Roma!”. Allora questa battuta apparve paradossale. Oggi è profetica.Oggi come allora, a Roma sia il centrodestra che il centrosinistra non fanno nomi. E all’orizzonte non vi è certezza. Se nel centrodestra – dove la candidatura di Giorgia Meloni potrebbe essere la carta vincente - si sta facendo timidamente il nome del senatore di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, nel Partito Democratico il problema è trovare, tra i maggiorenti, qualcuno che voglia davvero candidarsi. Negli ultimi due mesi ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : è altro