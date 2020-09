Bonus figli 14 anni: facciamo un pò di chiarezza su un beneficio che non esiste (Di giovedì 3 settembre 2020) Durante l’inizio del Lockdown e della quarantena, e prima dell’entrate in vigore del Decreto Rilancio, si era sentito parlare spesso di un ipotetico Bonus per i figli fino a 14 anni per le famiglie che versavano in difficoltà economiche. Il Bonus in questione non è stato mai inserito nel decreto Rilancio e proprio per questo motivo, non è mai entrato in vigore. Bonus figli 14 anni, facciamo chiarezza Nonostante la misura non sia mai entrata in vigore sono tantissimi i cittadini che ancora aspettano per poterne fruire. Proprio per questo motivo è il caso di fare chiarezza in proposito. Una lettrice scrive per chiedere: Salve ho letto del Bonus ... Leggi su notizieora

