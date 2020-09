Batterio killer a Verona, la storia di una mamma: “Dall’ospedale hanno tenuto la bocca chiusa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Totale senso di abbandono e di inadeguatezza: questo è ciò che hanno dovuto provare due genitori a causa della mancata professionalità di un ospedale. “Il 13 maggio un medico mi ha detto che il mio bambino doveva essere trasferito in un’altra struttura perché si era diffuso un Batterio che avrebbe potuto colpirlo”. Il loro calvario è iniziato così. Una lotta che ancora oggi non si è conclusa. “Il 15 maggio, il telefono ha squillato. Io e il mio compagno abbiamo ricevuto una chiamata che ha stravolto le nostre vite”. Il loro bambino, nell’ospedale di Verona, era stato infettato da un Batterio killer: il Citrobacter. >> Leggi anche: Elodie a Venezia, eleganza e classe indiscutibile: «Sei una dea ... Leggi su urbanpost

NicolaPorro : L’incredibile storia di un #Governo che proroga lo #statodiemergenza e la sua stessa maggioranza lo obbliga a mette… - Agenzia_Ansa : Batterio killer a Verona, Zaia: 'L'infezione si è trascinata per mesi' #ANSA - Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - giuno73 : RT @RobertoMerlino1: Ma del perfetto Veneto leghista di Zaia, nessuno ne parla ? nessun tweet ? ?? neonati morti in ospedale: il batterio ki… - mariagrazialeg2 : RT @RobertoMerlino1: Ma del perfetto Veneto leghista di Zaia, nessuno ne parla ? nessun tweet ? ?? neonati morti in ospedale: il batterio ki… -

Ultime Notizie dalla rete : Batterio killer Batterio killer a Verona, il virologo Palù: «Resiste ai farmaci, fenomeno che nel 2050 ucciderà più del cancro» Il Messaggero Batterio killer a Verona, dopo i 4 neonati morti palermitana dà alla luce una bimba

Si chiama Anna Maria e pesa 2,840 chili la bimba nata due minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, a Borgo Trento, primo parto dopo la riapertura - avvenuta ieri dop ...

Batterio killer a Verona, Zaia manda carte in procura. Salvini parla solo di migranti. Ma se fosse successo a Napoli?

“Non spetta a noi giudicare, la Procura faccia prima che può. Penso che la relazione sia assolutamente chiara e lapidaria. Attendiamo la controdeduzione dell’Azienda ospedaliera perché siamo in uno s ...

Si chiama Anna Maria e pesa 2,840 chili la bimba nata due minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, a Borgo Trento, primo parto dopo la riapertura - avvenuta ieri dop ...“Non spetta a noi giudicare, la Procura faccia prima che può. Penso che la relazione sia assolutamente chiara e lapidaria. Attendiamo la controdeduzione dell’Azienda ospedaliera perché siamo in uno s ...