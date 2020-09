"Avremo un Parlamento più controllabile". Le ragioni da brivido del Sì del 5 stelle Tuzi (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il deputato e aspirante costiTuzionalista dei cinque stelle, Manuel Tuzi, ieri ha fornito una interpretazione ulteriore per incitare a votare Sì al taglio dei parlamentari: “È ovvio che anche riducendo per esempio il numero dei parlamentari, secondo me una cosa importante che va detta, anche sui fenomeni di corruzione, è ovvio che un Parlamento ridotto in termini di numeri è anche un Parlamento che può essere controllato meglio, perché maggiore è il numero dei parlamentari, maggiore è il numero di persone che possono essere potenzialmente corrotte”. Il sillogismo è incantevole: siccome i parlamentari sono esseri corruttibili, se ci sono meno parlamentari, ci saranno meno corrotti. E ai pochi sopravvissuti terremo ... Leggi su huffingtonpost

Il deputato dice la sua sulle ragioni del taglio dei parlamentari, con la democrazia rappresentativa ridotta a fucina di ladrocinio e poco altro. E allora sì, tanto varrebbe eliminarla Il deputato e a ...

Fattori: «Di Maio pensa solo ai suoi interessi: così ha distrutto il M5s»

Alla luce di ciò che abbiamo raccontato, possiamo dire che la rivoluzione del Movimento 5 stelle è ormai morta, sostituita da un nuovo partito non molto dissimile da quelli tradizionali? Il Movimento ...

