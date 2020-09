Auto elettriche, l'Ue si accorge dell'importanza del litio con nove anni di ritardo" (Di giovedì 3 settembre 2020) L'Europa rischia da anni di rimanere senza batterie, ma la Commissione europea sembra essersene accorta solo ora. Tanti osservatori definiscono il litio 'il nuovo petrolio' in quanto materia prima ... Leggi su europa.today

EnricoLetta : L’Europa sorpassa la Cina sulla vendita di auto elettriche. Una buona notizia. La tendenza è quella giusta. Avanti. - ladyonorato : Aggiungerei che le auto elettriche vengono prodotte... indovinate dove? A chi vanno i soldi degli incentivi?... ?? - matteo_rossino : Noi oggi potremmo essere leader nelle innovazioni, potremmo produrre le migliori auto elettriche del mondo, eppure… - veronain1 : Bike sharing e auto elettriche, incentivi per la mobilità sostenibile - Anche chi ha 16 anni potrà noleggiare le bi… - fabiospes1 : RT @Qualenergiait: Come adattare le reti all’enorme crescita delle auto elettriche -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche

Si conferma nel mese di agosto il trend positivo del mercato dell’usato. L’effetto degli incentivi per l’acquisto di nuovi autoveicoli non ha frenato i passaggi di proprietà, che al netto delle minivo ...Il periodo di lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus, vissuto tra marzo e maggio 2020, ha fatto crollare come mai era successo prima il mercato dell’automobile, in Italia e nel resto d’Europa. M ...