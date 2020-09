Arcuri: 'Distribuzione banchi nelle scuole completata entro ottobre' (Di giovedì 3 settembre 2020) 'Stiamo distribuendo due milioni e mezzo di banchi in un mese e mezzo: uno sforzo straordinario. Finiremo entro ottobre'. Lo afferma il commissario Domenico Arcuri. 'Mai detto che lo avremmo fatto ... Leggi su tgcom24.mediaset

