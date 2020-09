Amministrative: Santangelo, 'M5S non appoggerà Ingroia a Campobello di Mazara' (Di giovedì 3 settembre 2020) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Il MoVimento 5 Stelle non presenterà nessuna lista e non sosterrà Antonino Ingroia né altri candidati sindaci per le elezioni Amministrative di Campobello di Mazara". Questa la presa di posizione espressa dal delegato per il coordinamento degli Enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle, senatore Vincenzo Santangelo, che "smentisce categoricamente la notizia diffusa nelle ultime ore riguardante un presunto sostegno del MoVimento 5 Stelle all''ex PM Antonino Ingroia, candidato sindaco per il Comune di Campobello di Mazara". "Si tratta di notizie assolutamente false e prive di alcun fondamento. Il consigliere uscente del MoVimento 5 Stelle, Tommaso Di Maria, sta facendo delle scelte personali che non ... Leggi su liberoquotidiano

Settime è comune commissariato da maggio 2019. Con le ultime elezioni amministrative dello scorso anno, infatti, l’unico candidato a sindaco, Guido Rosina, non aveva raggiunto il quorum del 50% di vot ...

Concorsi, scuola e lavori pubblici: sarà un autunno caldo

Concorso dei vigili, riapertura delle scuole, lavori pubblici. Il sindaco Enzo Salera è alle prese con scottanti questioni amministrative. La più importante riguarda, ovviamente, l'apertura delle scuo ...

