Verdone, Kaufmann e Achille Lauro. L’accostamento sembra bizzarro invece in una notte di mezz’estate… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Carlo Verdone portava al Madre le sue “Nuvole”, scatti di tramonti e tempeste, della sua prima personale fotografica, Jonas Kaufmann, il tenore numero uno al mondo, saliva sul palco del Teatro San Carlo nella plein d’air di piazza Plebiscito e arieggiava l’Aida, Achille Lauro presentava il suo pamphlet “La Juve nuoce alla salute”. Il tutto accadeva in una notte stellata sotto il cielo di Napoli. Ma lasciatemi aggiungere, lettori cari, che non si tratta del rapper ma del nipote prediletto del “O’ Comandante”. Chi l’avrebbe mai detto che l’armatore che diede filo da torcere ad Onassis nella conquista delle rotte del Mediterraneo (e non solo), l’inventore del calcio mercato (assai prima di Berlusconi), modi folleggianti da impertinente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Verdone Kaufmann Verdone, Kaufmann e Achille Lauro. L’accostamento sembra bizzarro invece in una notte di mezz’estate… Il Fatto Quotidiano