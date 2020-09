Uomini e Donne rumor, Nicola fa un’esterna con Valentina e dice addio a Gemma (Di mercoledì 2 settembre 2020) C’è grandissima attesa per la ripresa di Uomini e Donne, in onda a partire dal 7 settembre su Canale 5. Già dalle anticipazioni sulla prima puntata, registrata la settimana scorsa, abbiamo appurato che la dama Gemma Galgani sarà nuovamente protagonista di questa edizione con il suo ex pretendente Nicola Vivarelli alias Sirius. I due avrebbero litigato pesantemente e ora sembra che il giovane ufficiale della marina si sia avvicinato alla dama Valentina Autiero, scatendando la reazione esplosiva della Galgani. rumor Uomini e Donne, Gemma e Nicola litigano fortemente Facciamo un passo indietro per capire che cosa è successo tra la dama di Torino e Sirius. Durante la scorsa edizione del ... Leggi su tutto.tv

