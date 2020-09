"Stop al doppio tampone negativo per considerarsi guariti": le 3 ragioni degli scienziati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stop al doppio tampone negativo. Gli scienziati autori di ‘Pillole di Ottimismo’ hanno lanciato un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché venga abbandonata la procedura secondo la quale un paziente affetto da Covid-19 viene considerato ufficialmente malato e contagioso, finché per due volte consecutive l’analisi del tampone nasofaringeo non dia esito negativo. Nella missiva la squadra, diretta dal virologo Guido Silvestri e da Paolo Spada, chiede che l’Italia si adegui alle nuove direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e riduca a 10 giorni il periodo di malattia per Covid-19 (più 3 giorni senza sintomi, nel ... Leggi su huffingtonpost

