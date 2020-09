Sea Watch detta l'agenda al governo: "Via subito i decreti sicurezza" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alberto Giorgi La flotta delle Ong continua a operare in acque territoriale libiche portando migranti in Sicilia. E tornano alla carica contro il Dl sicurezza Sea Watch, Sea Eye, Open Arms, Alan Kurdi, Mediterraneo Saving Humans, Ocean Viking e adesso anche la Louise Michel finanziata da Bansky: le Ong sono tornate alla carica. E dopo Carola Rackete adesso c’è una nuova "capitana" che fa tanto parlare di sé: l’anarchica femminista Pia Klemp, al timone proprio della motovedetta foraggiata dal misterioso artista inglese. Le organizzazioni non governative continuano a operare nelle acque del Mediterraneo, tra la Libia e la Sicilia, caricando e portando migranti verso la Trinacria, con i risultati che ben conosciamo: in questi mesi, come ogni estate, l’isola è stata travolta dai flussi ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - HuffPostItalia : Sea Watch verso Palermo con 353 a bordo. Salvini: 'Se sbarcano denuncio il Governo' - Noiconsalvini : #SEAWATCH4: LA NAVE ONG VERSO PALERMO CON 353 MIGRANTI A BORDO - Raffael74738563 : RT @GagliardoneS: I giornali di regime OMETTONO la notizia, ma la nave ONG Sea Watch 4 sta scaricando a Palermo 353 fancazzisti. - SkyTG24 : Migranti, nave Allegra in rada a Palermo. In arrivo la Sea Watch 4 -