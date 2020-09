Scuola, caos graduatorie: scontro tra sindacati e Azzolina. Speranza: «Priorità il ritorno» (Di mercoledì 2 settembre 2020) È di nuovo alta la tensione tra i sindacati della Scuola e la ministra Lucia Azzolina. Terreno di scontro dell'ennesimo braccio di ferro sono le graduatorie dei supplenti (Gps) che... Leggi su ilmattino

CarloCalenda : Aprire le scuole in modo sicuro è difficile. Il rischio di sbagliare c’è. Il punto non è questo, ma il caos di dich… - NicolaPorro : ?? A giugno #Conte e il suo #Governo avevano promesso 70.000 aule più grandi. Cos'è successo? @RicoAlessandro indaga… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Recovery Fund, palla lunga e niente… - ItaIiaSovrana : RT @IsabellaRauti: Il Governo ha interrotto le comunicazioni con il Parlamento e con il paese. Ci sono #famiglie che vogliono sapere come a… - sabribri1977 : RT @GiovanniToti: E mentre a Roma regnava il caos, in Liguria avevamo preparato un solido piano per il rientro a scuola degli alunni: assun… -