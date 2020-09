Regionali, troppo stress e il candidato con De Luca si ritira (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Motivi di salute”. Così il presidente della municipalità Pianura-Soccavo, Lorenzo Giannalavigna spiega la decisione presa in queste ore di ritirarsi dalla campagna elettorale a seguito di problemi fisici, dovuti al troppo stress accumulato. candidato con la lista Fare democratico, a sostegno di Vincenzo De Luca, il numero uno del parlamentino non abbandona però la corsa al Consiglio regionale, restando candidato. “Sono costretto a comunicare che non farò più questa campagna elettorale in modo attivo. Sebbene sofferta, la decisione nasce dalla consapevolezza – spiega – che l’impegno politico va sì vissuto in modo pieno e completo, ma in alcune circostanze è ... Leggi su anteprima24

agata46_ : RT @CostanzaBattis1: @matteoricci @nzingaretti A me pare mettere le mani avanti. Di grazia è possibile sapere quali iniziative il PD ha ass… - MicheleSolari70 : @Sam_Ishtar L'operazione Governo #Conte2 è stato un capolavoro di #Renzi . #Zingaretti (o meglio, @dariofrance trop… - Marco36139069 : @Azione_it @CarloCalenda @MatteoRichetti Siete usciti dal PD renziano per allearvi con Renzi alle regionali. ???????? C… - rosarioT1970 : RT @CostanzaBattis1: @matteoricci @nzingaretti A me pare mettere le mani avanti. Di grazia è possibile sapere quali iniziative il PD ha ass… - frances73686035 : @La7tv La Taverna lo sa bene che le regionali non metteranno in discussione il governo,infatti loro sono troppo att… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali troppo Zingaretti (troppo ottimista?): "Vinceremo le Regionali ma serve consapevolezza" Globalist.it Giuseppe Conte irritato dai sondaggi su Draghi: "Sente il fiato sul collo", governo agli sgoccioli

Quanto dura Giuseppe Conte a Palazzo Chigi? Tra le elezioni regionali, la riapertura delle scuole e la solita questione del Mes il premier sente il fiato sul collo di Mario Draghi. Lo scrive Marco Ant ...

Elezioni: nostalgici del Ventennio e cultori del nazismo, una squadra di fascisti in corsa a Reggio Calabria

Nostalgici del Ventennio e sovranisti nuovi di pacca, capi e luogotenenti degli ultras e autoproclamati intellettuali, neocrociati del Movimento pro-vita e cultori del nazismo esoterico, eredi di Terz ...

Quanto dura Giuseppe Conte a Palazzo Chigi? Tra le elezioni regionali, la riapertura delle scuole e la solita questione del Mes il premier sente il fiato sul collo di Mario Draghi. Lo scrive Marco Ant ...Nostalgici del Ventennio e sovranisti nuovi di pacca, capi e luogotenenti degli ultras e autoproclamati intellettuali, neocrociati del Movimento pro-vita e cultori del nazismo esoterico, eredi di Terz ...