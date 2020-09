Petrolio in ribasso nonostante calo scorte USA oltre attese (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Calano più delle attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 28 agosto 2020, sono scesi di circa 9,4 milioni a 498,4 MBG contro attese per un decremento di 1,9 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 1,7 milioni a 177,5 MBG, contro attese per un calo di 1,4 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato una flessione di 4,3 milioni a quota 234,9 MBG (era atteso un calo di circa 3 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio sono scese di 1,3 milioni a 648,1 MBG. Frattanto, il Petrolio prosegue gli scambi in ... Leggi su quifinanza

