Nvidia RTX IO e Microsoft DirectStorage superveloci sulle orme dell'SSD di PS5? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra i tanti annunci fatti ieri, Nvidia ha anche svelato al pubblico RTX IO, una tecnologia che permette un caricamento rapidissimo basato su GPU e la decompressione degli asset di gioco, accelerando le prestazioni di input/output fino a 100 volte rispetto ai dischi rigidi e alle tradizionali API di storage. La suite RTX IO funzionerà in tandem con la nuova API DirectStorage di Microsoft, che è stata concepita per la prossima console Xbox Series X ma arriverà anche su PC."Microsoft è lieta di collaborare con Nvidia per portare i vantaggi dell'I/O di nuova generazione ai giocatori Windows. DirectStorage per Windows consentirà ai giochi di sfruttare l'innovativo RTX IO di Nvidia e fornire agli sviluppatori di giochi un ... Leggi su eurogamer

