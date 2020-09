Morto Philippe Daverio, storico e divulgatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ci ha lasciati Philippe Daverio, considerabile uno degli ultimi divulgatori dell’arte in tv, se non l’ultimo. Daverio si è spento a 70 anni, presso l’Istituto dei Tumori di Milano. Si trattava di una personalità poliedrica e sui generis, capace di guadagnare critiche ed elogi allo stesso tempo, specialmente dai critici “puri” che gli rimproveravano di non essere un vero accademico. Daverio, infatti, non aveva nemmeno una laurea, nonostante avesse intrapreso un percorso universitario. Nonostante ciò, Daverio ha collezionato un enorme successo con il suo Passepartout, programma di Rai 3 che ha avuto origine ben 20 anni fa, in grado di raccontare un’Italia dalle mille bellezze storico-artistiche in maniera tutt’altro che ... Leggi su quotidianpost

