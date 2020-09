Mood-food: quali sono i cibi che migliorano l’umore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mood-food: la pratica che consente di lavorare sul proprio umore, sfruttando l’alimentazione. “Siamo quel che mangiamo” diceva qualcuno. Alcuni cibi, infatti, condizionano il nostro umore. Utilizzare il cibo per l’insonnia o per la stanchezza, ad esempio, consente di curare in maniera totalmente naturale queste sensazioni. Mood-food: perché il cibo condiziona il nostro umore Il Mood-food è una pratica che trova fondamento nel potere migliorativo del cibo. Lo abbiamo avvertito specialmente in questo complesso momento sociale in cui, l’insorgere del Covid-19, ci ha spinti a trovare rassicurazioni in cucina. Si cucina per far star bene gli altri, ma molto spesso anche per far bene a se stessi. L’arte di combinare ... Leggi su notizieora

siteatrt : #Guacamole #time yoday mood #Mexico #Food from the #world oggi gira così - GianlucaDenotti : Vongole e cazze??a disigiu?? #dinner #vongoleveraci #cozze #cozzeevongole #delicious #food #foodpics #foodblogger… -

Ultime Notizie dalla rete : Mood food Nocera Bros sceglie Retailpro per rafforzarsi nel Sud Italia Food Affairs