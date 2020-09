Moma – Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Moma Via di San Basilio, 42/43 – 00187 Roma Tel. 06/42011798 Sito Internet: www.ristoranteMoma.it Tipologia: tradizionale – rivisitata Prezzi: antipasti 16/22€, primi 16/20€, secondi 28/50€, dolci 12€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTADeciso balzo in avanti per questo ristorante da anni presente in guida. La cucina di Andrea Pasqualucci parte dalla tradizione per poi ben interpretarla in chiave moderatamente creativa, utilizzando ottime materie prime, soprattutto stagionali, così come testimoniato dal polpo verace alla vignarola, dove il mollusco è stato cotto prima a bassa temperatura e poi arrostito e assemblato nel piatto con foglie di insalata, piselli freschi, fave, cipolla arrostita, maionese di polpo, per un insieme fresco e convincente. Ottimi entrambi i primi provati: il ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Moma Roma A New York riapre il MoMa, i pochi visitatori si gustano le opere askanews A New York riapre il MoMa, i pochi visitatori si gustano le opere

Roma, 28 ago. (askanews) - Dopo quasi sei mesi di chiusura a causa della pandemia, il MoMA, il famoso museo d'arte moderna di New York, è stato il primo grande museo della "Grande Mela" a riaprire i b ...

Nuoto: Dynamic Sport-In Sport protagonista al "sette colli" di Roma

Spedizione positiva per i cinque atleti Dynamic Sport-In Sport scesi in vasca dall'11 al 13 agosto allo stadio del nuoto di Roma. Gli atleti (tutti del gruppo di Crescentino) allenati dal tecnico Dona ...

