Migranti: leghisti sotto p. Chigi, t-shirt e cartelli 'processate anche me' (2) (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Adnkronos) - "Per mancanza di capacità di gestione del fenomeno migratorio - lamenta Romeo - i nostri amministratori sono in grandissima difficoltà, la causa è l'incapacità totale del governo. anche col Covid ci saremmo aspettati maggiore attenzione, invece assistiamo a continui sbarchi e una volta sbarcati a nessuno interessa dei Migranti approdati sulle nostre coste". L'esponente della Lega rimarca poi la situazione degli hotspot, "dove si ritrovano ammassati, in molti scappano con tutti i rischi del caso. La percentuale dei positivi al Covid è sopra la media nazionale, c'è un problema sia di tipo sanitario che di sicurezza". "Si rischia di vanificare gli sforzi sostenuti dagli italiani durante il lockdown - prosegue Romeo - lo aveva detto anche Conte durante la visita ad un hotspot, ma il ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : Leghisti 'assediano' palazzo Chigi: 'Stop invasione migranti' - TV7Benevento : Migranti: leghisti sotto p. Chigi, t-shirt e cartelli 'processate anche me' (2)... - Ernesto65373005 : RT @luca79ind: Ma dove cazzo è l' invasione? purtroppo sanno che molti italiani sono una massa di idioti e mangiano e ringraziando pure, tu… - patriziagatto3 : RT @Guido44895392: Parlamentari leghisti inscenano una protesta indirizzata all'omino di Palazzo Chigi: 'Stop invasione migranti'! https://… - MariellaMioBea : RT @Guido44895392: Parlamentari leghisti inscenano una protesta indirizzata all'omino di Palazzo Chigi: 'Stop invasione migranti'! https://… -