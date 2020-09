Maserati - Nuovi teaser svelano le linee della MC20 - VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'attesa è quasi finita. Tra una settimana la Maserati svelerà la sua nuova supersportiva, la MC20. L'appuntamento è fissato per il 9 di settembre a Modena, dove la Casa del Tridente presenterà anche altre novità: oltre alla già annunciata Ghibli Hybrid e alla nuova gamma Trofeo, il marchio italiano potrebbe stupire gli appassionati con qualche sorpresa. Per la strada e per la pista. Non è infatti da escludere che a fianco della versione stradale della MC20, le cui forme vengono in parte anticipate da una serie di teaser che la Maserati ha pubblicato sui suoi canali social (e che potete vedere nel VIDEO qui sopra), possa essere presente anche la versione da corsa. Il nuovo modello avrà il compito ... Leggi su quattroruote

infoitscienza : Maserati MC20: nuovi teaser in attesa della presentazione della supersportiva - HDmotori : RT @HDmotori: Maserati MC20: nuovi teaser in attesa della presentazione della supersportiva - HDmotori : Maserati MC20: nuovi teaser in attesa della presentazione della supersportiva - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Maserati #MC20: mostrati nuovi dettagli del frontale, presentazione il 9 settembre [FOTO] - motorionline : #Maserati #MC20: mostrati nuovi dettagli del frontale, presentazione il 9 settembre [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Nuovi Maserati: nuovi modelli in produzione dal 2021, fornitori avvertiti ClubAlfa.it F1, Minardi: "La vittoria di Gasly il trionfo della motor valley dell'Emilia Romagna"

La lacrimuccia non gli è venuta giù all'arrivo di Gasly al traguardo, ma all'ennesima telefonata sì. Tutto poteva aspettarsi Giancarlo Minardi, tranne che questo gran premio di Monza si tramutasse in ...

Maserati MC20: ancora un nuovo teaser prima della presentazione

Sono passati un po’ di anni da quando l’ultimo esemplare della Maserati MC12 a motore centrale è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento di Modena. La casa automobilistica di FCA prevede d ...

La lacrimuccia non gli è venuta giù all'arrivo di Gasly al traguardo, ma all'ennesima telefonata sì. Tutto poteva aspettarsi Giancarlo Minardi, tranne che questo gran premio di Monza si tramutasse in ...Sono passati un po’ di anni da quando l’ultimo esemplare della Maserati MC12 a motore centrale è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento di Modena. La casa automobilistica di FCA prevede d ...