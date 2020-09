Licenziato l’ausiliario della sosta che fa la multa in un orario in cui era al bar (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ad inchiodare la dipendente della società che svolgeva il servizio per conto del comune, le troppe soste al bar e le pause in ufficio, in orari in cui aveva sanzionato gli automobilisti per le auto senza ticket Leggi su ilsole24ore

