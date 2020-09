Lazio, Tamponi Rapidi a Scuola Come in Aeroporto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Lazio si prepara all’inizio dell’anno scolastico con un medico a disposizione in ogni Scuola e Tamponi Rapidi. Il giornale “Il Fatto Quotidiano” riporta che l’unità di crisi regionale sul Covid-19 ha preso accordi con la Regione Veneto per l’acquisto di 1 milione di test Rapidi. Le 10 ASL del Lazio si doteranno di equipe scolastiche e ad ogni Scuola verrà assegnato un referente medico. Leggi su youreduaction

