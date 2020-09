La Sea Watch è vicina a Palermo, nave in quarantena in rada (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - La nave ong Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti, si avvicina a Palermo. In questo momento si trova tra Ustica e Terrasini, sempre in acque internazionali antistanti la costa nord occidentale della Sicilia. Mentre sulla GNV "Allegra" - individuata dal Governo come nave quarantena - sono saliti un centinaio di migranti, trasferiti in pullman da Porto Empedocle e giunti al Porto di Porto di Palermo a tarda notte. Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti gli ultimi controlli e imbarcati personale e attrezzature della Croce Rossa. La "Allegra" ha mollato gli ormeggi e si trova in rada, al Porto di Palermo, in attesa dell'arrivo e dell'affiancamento della Sea Watch 4 in mattinata, il trasbordo dei migranti avverra' infatti via mare come gia' ... Leggi su agi

