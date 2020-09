Italia U21, Nicolato: "Sarà una squadra rivoluzionata" (Di mercoledì 2 settembre 2020) LIGNANO SABBIADORO - "Contro la Slovenia Sarà una squadra rivoluzionata, dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con giocatori nuovi. Sicuramente ci metteranno in difficoltà perche sono tanti, ma in ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Italia U21, Nicolato: 'Sarà una squadra rivoluzionata': Il ct degli azzurrini: 'Dobbiamo costruire qualcosa di nuov… - sscalcionapoli1 : Italia U21, un calciatore positivo e un altro venuto a stretto contatto non ammessi al ritiro - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #ItaliaU21, calciatore positivo al Covid-19: è in isolamento - _SiGonfiaLaRete : #ItaliaU21, calciatore positivo al Covid-19: è in isolamento -