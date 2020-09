“Io la mascherina la metto pure sulle mani”. Vasco dà i numeri e se la prende coi “socialmentecatti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – L’età avanza e la demenza senile è alle porte. Non c’è altra spiegazione possibile per comprendere l’atteggiamento che ha assunto Vasco Rossi nelle ultime settimane. Già antisovranista dichiarato, il cantautore di Zocca sembra infatti abbia compiuto l’ultimo passo nella metamorfosi da rocker ribelle a vecchia zia che ti legge il codice della strada. Leggere per credere l’ultima provocazione social, in cui Vasco, nella sua nuova versione «sesso, droga e dpcm», si fa immortalare in una foto assai pittoresca: «Io la mascherina la metto anche sulle mani !!😜», è il messaggio che ha inviato ai suoi follower. Un vero birbone, non c’è che dire. Da una vita ... Leggi su ilprimatonazionale

chetempochefa : “Io la mascherina la metto anche sulle mani?? e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi a… - fattoquotidiano : Scuola, Galli su La7: “E’ impossibile per i bimbi portare la mascherina per 5 ore consecutive. Non ce la faccio nea… - Im_ImErUb : Io che ritorno indietro alla macchina perchè ho dimenticato la mia cazzo di mascherina - mina_parco : RT @chetempochefa: “Io la mascherina la metto anche sulle mani?? e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvici… - Franciscktrue : RT @GinevraCardinal: Fila al supermercato. Lui senza mascherina, lei con la mascherina sotto al naso, approfittano del fatto che io rispett… -