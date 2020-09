Io e te, “noto agente tv lascia la moglie per Santin Fiorillo, volto del programma di Pierluigi Diaco” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per un caso di positività al Coronavirus è stato sospeso “Io e te”, il discusso programma condotto da Pierluigi Diaco. La trasmissione, che quasi certamente non tornerà in onda su Rai1, la chiusura era prevista per venerdì 4 settembre, continua ad attirare l’attenzione. Questa volta non per l’ennesimo scivolone del giornalista, per un trattamento speciale riservato all’ospite di turno ma per Santin Fiorello, “esperto del gossip che fu” nel cast fisso di Io e te da questa stagione. Il sito Dagospia ha pubblicato un gossip molto succulento proprio sulla sua vita privata: “A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : “noto agente Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera