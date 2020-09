Inter in pressing per Vidal. Ma il cileno manda messaggi criptici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si affievoliscono le possibilità di vedere Arturo Vidal vestire la maglia del Barcellona anche nella prossima stagione. Infatti il centrocampista cileno è stato escluso dai piani del nuovo allenatore Ronald Koeman, nonostante il giocatore continui ad allenarsi con i blaugrana. Il contratto dell'ex Juventus e Bayern Monaco è in scadenza nel 2021 e dunque le tempistiche sembrerebbero suggerire una cessione quasi scontata. L'Inter è in pole position, forte dell'ottimo rapporto tra lo stesso Vidal e Antonio Conte.caption id="attachment 990713" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/captionFELICE E LIBEROTuttavia l'ultimo messaggio del giocatore lascia tutti piuttosto confusi. Vidal ha postato sui social una sua foto con la divisa da ... Leggi su itasportpress

