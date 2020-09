Imprese: Lombardia al via le domande per 'Credito adesso evolution' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Apre oggi, mercoledì 2 settembre, lo sportello di 'Credito adesso evolution', come da delibera dello scorso 5 agosto approvata su proposta dell'assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. È di oltre 300 milioni il fondo per il rifinanziamento della misura: di questi, 28 milioni sono di risorse regionali per il Fondo abbattimento tassi. Gli altri 300 sono risorse di Finlombarda e dei suoi partner, banche e Confidi convenzionati. La linea per lo sviluppo si rivolge ad una ampia fascia di beneficiari, dai liberi professionisti agli studi associati, dai commercianti alle micro, piccole e medie Imprese e alle Midcap (aziende con più di 250 e meno di 3 mila dipendenti). "Una misura - ha osservato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro ... Leggi su iltempo

