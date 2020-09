Il Vietnam non sarà rappresentato al World 2020 per via delle restrizioni COVID-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) La League of Legends World Championship prenderà ufficialmente il via a Shanghai il 25 settembre con sole 22 squadre al posto delle 24 previste poichè le due squadre del Vietnam hanno dovuto rinunciare alla competizione per precauzione nei confronti del COVID-19, così come affermato dal sito Vietnamita Gamek. La notizia è apparsa durante le qualificazioni per il Worlds 2020 della Vietnamese Championship. Ad oggi il Vietnam conta 1040 casi confermati con 32 vittime. Il governo del paese ha disposto il distanziamento sociale e ha implementato la quarantena, inoltre ha proibito l’ingresso nel paese chiudendo i confini. Il direttore delle operazioni per Riot Esports Tom Martell ha ... Leggi su esports247

Quando si nominano i celebri Pupi, l’immaginazione va subito alla Sicilia, terra dove l’arte delle marionette e dei burattini è divenuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Ma l’arte delle figure ani ...

Nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia in Vietnam, dove – come riportato da “Tuoitrenews.vn” – vi è stato il crollo improvviso all’interno di un cantiere edile in una scuola professio ...

